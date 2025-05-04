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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
507
Время на прочтение
1 мин

Россия ночью атаковала Киев "Шахедами" - фоторепортаж

В Киеве в результате ночного российского удара вспыхнули пожары в трех районах, пострадали 11 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия удара

Последствия удара / © Валерія Ковалінська / ТСН

Российская армия в ночь на 4 мая обстреляла Киев. В столице 11 пострадавших, среди них двое детей, сообщили в ГСЧС. Есть повреждения в четырех районах столицы.

Прилетело в торговый центр Dream Town-2. Там есть значительные повреждения. ТЦ сегодня не будет работать.

Всю ночь спасатели в Киеве тушили пожары после атаки российских дронов по спальным районам.

ТСН.ua публикует фотографии с мест вражеских ударов, а также последствия.

Обломки попали в многоэтажку / © Валерія Ковалінська / ТСН

Обломки попали в многоэтажку / © Валерія Ковалінська / ТСН

В результате удара сгорели автомобили / © Валерія Ковалінська / ТСН

В результате удара сгорели автомобили / © Валерія Ковалінська / ТСН

Поврежденный Dream Town / © Валерія Ковалінська / ТСН

Поврежденный Dream Town / © Валерія Ковалінська / ТСН

Люди потеряли свой транспорт / © Валерія Ковалінська / ТСН

Люди потеряли свой транспорт / © Валерія Ковалінська / ТСН

Много разрушений в результате обстрелов / © Валерія Ковалінська / ТСН

Много разрушений в результате обстрелов / © Валерія Ковалінська / ТСН

Поврежденный ТРЦ / © ТСН

Поврежденный ТРЦ / © ТСН

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Дата публикации
Количество просмотров
507
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