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Россия ночью атаковала Киев "Шахедами" - фоторепортаж
В Киеве в результате ночного российского удара вспыхнули пожары в трех районах, пострадали 11 человек.
Российская армия в ночь на 4 мая обстреляла Киев. В столице 11 пострадавших, среди них двое детей, сообщили в ГСЧС. Есть повреждения в четырех районах столицы.
Прилетело в торговый центр Dream Town-2. Там есть значительные повреждения. ТЦ сегодня не будет работать.
Всю ночь спасатели в Киеве тушили пожары после атаки российских дронов по спальным районам.
ТСН.ua публикует фотографии с мест вражеских ударов, а также последствия.