Сгоревшая книга в типографии «Конви»

Реклама

В результате российского нападения на Киев вечером 25 ноября типография «Конви» лишилась склада с материалами для печати. Огонь уничтожил книжную продукцию, в частности учебники для детей с особыми образовательными потребностями. Пострадали тиражи как минимум 11 украинских издательств.

Об этом изданию «Чтимо» рассказала коммерческий директор типографии «Конви» Виктория Гайдай.

Реклама

По словам Гайдая, российская атака произошла 25 ноября 2026 года в 22:44. На этот раз удар пришелся не на те помещения типографии, которые пострадали во время предыдущей атаки в июле, а на расположенную рядом территорию.

Реклама

По состоянию на 16:00 26 ноября на месте продолжали работать спасатели ГСЧС и взрывотехники. Масштабы уничтоженной книжной продукции пока устанавливаются.

Среди сгоревшей продукции были также учебники для детей с особыми образовательными потребностями.

Пострадали тиражи как минимум 11 издательств

В результате уничтожения складских запасов убытки понесли как минимум 11 украинских издательств. Среди них — «Ранок», «Грамота», «Лингвист», «Литера ЛТД», «Мисон», Издательство «Старый Лев», BookChef, «Книголав», «Книги — XXI», «Мамино» и «Априори».

В типографии отметили, что это предварительный перечень пострадавших издателей. Полный список обещают обнародовать после завершения оценки последствий российского удара.

Реклама

Типография до сих пор не получила помощи после предыдущего нападения

Виктория Гайдай напомнила, что после российского удара в июле «Конви» подавала заявку на получение льготного кредита, однако финансирование так и не получила.

«Нам фактически отказывают в кредитовании», — отметила коммерческий директор.

По её словам, типография также не получила государственной помощи или компенсации за убытки, нанесённые предыдущей атакой.

В настоящее время предприятие нуждается в финансовой поддержке, строительных материалах, оплате труда строительных бригад, а также в электроэнергии, поставляемой городом. Использование генераторов не позволяет в полной мере устранить последствия разрушений.

Реклама

«Коллектив, который здесь работает, готов трудиться даже бесплатно, но как же без материалов», — подчеркнула Гайдай.

В типографии обращаются за помощью к благотворительным организациям и правительству. Несмотря на значительные потери, там уверяют, что будут искать все возможные способы возобновить производство и продолжить работу.

Напомним, что утром 26 ноября в Киеве разразился сильный пожар на левом берегу недалеко от станции «Красная ветка» метро. Пожар возник в районе одного из торговых центров в результате ночной баллистической атаки на столицу.

Новости партнеров

Новости партнеров