Россия нанесла удар по Киеву: на Оболони горела лодочная станция, поврежден ресторан (фото)

Последствия удара по лодочной станции в Киеве

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В результате российского обстрела Оболонского района Киева были повреждены лодочная станция, автомобили и сооружения, а также был поражен здание ресторана. Число пострадавших возросло до семи человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров и руководитель лодочной станции Валерий Гудник в комментарии изданию Новости.LIVE.

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По словам Павла Петрова, воздушная тревога в Киеве была объявлена около 14:00, после чего раздались взрывы. По предварительным данным, в результате попадания снаряда на открытой территории загорелись деревянные постройки, мусор и автомобили.

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«В результате попадания на открытой местности произошло возгорание деревянных построек, мусора и автомобилей на общей площади 200 квадратных метров. К сожалению, есть информация о том, что пострадали как минимум пять человек. Всем сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил представитель ГСЧС.

По его словам, спасатели полностью потушили пожар. На месте проводятся работы по разборке и промывке конструкций.

Кроме того, в Оболонском районе зафиксировали повреждение одноэтажного сооружения во дворе одного из многоэтажных жилых домов.

На момент публикации комментария информации о погибших не было.

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Поврежденные лодки, контейнеры и автомобили

Руководитель лодочной станции Валерий Гудник сообщил, что в результате российского удара были повреждены помещения для хранения оборудования, контейнеры, лодки и автомобили. Кроме того, одна яхта перевернулась.

По его словам, взрывная волна задела людей, находившихся на территории станции и рядом с ней. У одного из сотрудников, приехавшего на автомобиле, была повреждена машина, а самого лодочника взрывная волна отбросила так сильно, что его пришлось госпитализировать.

«Двое получили более серьёзные травмы. Нашего лодочника накрыла взрывная волна, его увезли в больницу на скорой. Я надеюсь, с ним всё будет в порядке. И несколько человек пострадали из-за взрывной волны», — рассказал Гудник.

Он отметил, что на данный момент сложно оценить общий ущерб. Хотя поврежденное имущество не было особенно дорогостоящим, удар нанес ущерб лодкам, контейнерам и другому оборудованию.

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Удар возле места прогулок

Гудник подчеркнул, что лодочная станция работает на этом месте с 1974 года, а её территория является закрытой. В то же время в выходной день поблизости находятся люди, гуляющие в парке «Наталка».

«Это закрытая территория. Она находится у нас с советских времён, с 1974 года. Люди здесь гуляют, ведь сегодня суббота. Они же ходят в парк „Наталка“. Но территория закрыта. Посторонние сюда не заходят», — сказал руководитель станции.

Он подчеркнул, что самыми серьезными последствиями атаки являются не материальный ущерб, а травмы людей.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил также о попадании в здание ресторана на Оболони. По его словам, там возник пожар, который начали тушить спасатели.

Сначала в здании ресторана обнаружили четырёх пострадавших. Один из них находился в тяжёлом состоянии, медики оказывали им необходимую помощь.

Впоследствии Кличко сообщил, что число пострадавших в результате атаки на Оболонский район возросло до семи человек.

«Пятеро раненых находятся в стационарах городских больниц. Трое из них — в тяжелом состоянии», — отметил мэр.

Напомним, в субботу, 10 октября, российские реактивные дроны, а затем и ракеты, атаковали Киев. В городе с самого утра несколько раз объявляли тревогу. В обеденное время прогремели взрывы.

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