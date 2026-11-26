Атака российских дронов / © ТСН.ua

Реклама

В четверг, 26 ноября, в результате российской атаки на Киевскую область было зафиксировано два попадания на территории Броварского района. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Реклама

По данным ОВА, последствия российского нападения были обнаружены в двух населенных пунктах Броварского района.

Реклама

В одном из них были повреждены два жилых дома, гараж и хозяйственная постройка. В другом обломки попали в крышу магазина, повредив её.

«Информации о пострадавших нет», — сообщили в Киевской областной государственной администрации.

На местах попаданий продолжают работать экстренные службы, которые оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия российской атаки.

Напомним, что утром 26 ноября в Киеве вспыхнул сильный пожар на левом берегу недалеко от станции «Красной ветки» метро. Пожар возник в районе одного из торговых центров в результате ночной баллистической атаки на столицу.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров