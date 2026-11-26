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- Киев
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Россия нанесла удар по Киевской области: куда попал враг
В Броварском районе повреждены частные жилые дома и магазин.
В четверг, 26 ноября, в результате российской атаки на Киевскую область было зафиксировано два попадания на территории Броварского района. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и магазин.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
По данным ОВА, последствия российского нападения были обнаружены в двух населенных пунктах Броварского района.
В одном из них были повреждены два жилых дома, гараж и хозяйственная постройка. В другом обломки попали в крышу магазина, повредив её.
«Информации о пострадавших нет», — сообщили в Киевской областной государственной администрации.
На местах попаданий продолжают работать экстренные службы, которые оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия российской атаки.
Напомним, что утром 26 ноября в Киеве вспыхнул сильный пожар на левом берегу недалеко от станции «Красной ветки» метро. Пожар возник в районе одного из торговых центров в результате ночной баллистической атаки на столицу.