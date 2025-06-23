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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области: что известно о последствиях

В ночь на 23 июня российские войска совершили масштабную атаку по Киеву и Киевской области, применив дроны-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину / © t.me/Mykola_Kalashnyk

Российские захватчики в ночь на 23 июня нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области.

Об этом говорится в сообщениях местных органов власти и военных.

В КМВА сообщили , что в результате атаки в Голосеевском районе были повреждены два автомобиля и бизнес-центр.

  • Дарницкий район — поврежден двухэтажный жилой дом. Без пожара и предварительно без пострадавших.

  • Соломенский район – последствия атаки на не менее пяти локациях. В частности, поврежден бизнес-центр и учебное заведение. Значительное количество выбитых окон.

  • Святошинский район — последствия атаки по меньшей мере на четырех локациях. В частности, зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар рядом с жилым домом, повреждение нежилого помещения.

«Подтверждена информация о двух пострадавших мужчинах, 56 и 61 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, в КМВА заявили, что в Шевченковском районе горит многоквартирный дом.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что всего в Киеве зафиксированы пять пострадавших.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о гибели женщины от ранения при обстреле в Белоцерковском районе.

«Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте», - заявил Калашник.

В Воздушных силах сообщили, что для массированных обстрелов враг применил ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 23 июня обстреляли Киев и область баллистическим вооружением .

Мы ранее информировали, что враг в ночь на 23 июня совершил массированную атаку ударными беспилотниками на Киев .

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