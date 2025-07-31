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Россия нанесла коварный ракетный удар: какие районы Киева пострадали (фото, видео)
Утром 31 июля 2025 года Россия нанесла ракетный удар по Киеву, повреждены здания в Шевченковском и Святошинском районах.
Враг коварно нанес ракетный удар по Киеву 31 июля 2025 после длительной тревоги.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Последствия в Шевченковском и Святошинском районах.
Жилая застройка.
Есть вызовы медиков в Святошинский и Шевченковский районы. Бригады уехали.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Пострадавших нет.
В результате атаки врага на столицу поврежден жилой дом в Святошинском районе. Экстренные службы направляются на место.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.