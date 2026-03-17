Россия могла применить новый дрон с ИИ: эксперт о «Ланцете» в центре Киева

БПЛА «Ланцет»

Российские войска могли применить новую модификацию дрона-камикадзе, обломки которого рухнули в Киеве на Майдане Незалежности. Вероятно, речь идет о беспилотнике, созданном на базе «Ланцета», который могли запустить из другого дрона, например «Шахеда».

Об этом в комментарии Эспрессо сообщил авиационный эксперт, кандидат технических наук в сфере беспилотных технологий Богдан Долинце.

«Вероятно, дневное применение такого дрона могло быть тестированием новой технологии и способом получить больше фото- и видеодоказательств для анализа эффективности атаки», — отметил эксперт.

По его словам, учитывая имеющуюся информацию, скорее всего, речь идет о модификации российского беспилотника типа «Ланцет», который могли сбросить с «Шахеда» или другого подобного носителя.

«Если говорить о таких системах, то они в принципе могут иметь какие-то элементы искусственного интеллекта или машинного обучения для того, чтобы выполнять задачи дистанционно, без пилота. Именно таких образцов раньше они не применяли, или, по крайней мере, их не было видно. Но некоторые похожие технологии разрабатывает как Украина, так и Россия. В первую очередь, здесь идет речь о тестировании определенных новых разработок», — объясняет Долинце.

Эксперт отмечает, что использование таких систем может создавать дополнительные риски из-за их автономности.

По его словам, это может представлять угрозу как гражданским объектам, так и инфраструктуре.

«С высокой вероятностью здесь как раз речь шла в основном об определенном показательном применении, в том числе для того, чтобы получить больше информации о последствиях такой атаки. В дневное время суток есть возможность получить больше различных фото- и видеоматериалов из открытых источников, таким образом подтвердив или опроверг эффективность того или иного средства», — подытожил Богдан Долинце.

Эксперты Defense Express также предполагают, что удар «Ланцетом», имевший признаки использования автономного искусственного интеллекта, мог быть демонстрацией новых возможностей российских атак.

Был ли именно этот объект целью удара, или дрон действительно пытался поразить другую цель, сейчас выясняется.

«С большой долей вероятности в этом дроне-камикадзе „Ланцет“ был использован искусственный интеллект. Он был настроен на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором. Это указывает на очень необычную маркировку в виде цветных кругов», — сообщили в издании.

Ранее сообщалось, что в центре Киева зафиксировали падение обломков российского дрона «Ланцет» с искусственным интеллектом.

Мы ранее информировали, что эксперт объяснил, почему РЭБ бессилен против дрона «Ланцет» из ИИ, который обнаружили в центре Киева.