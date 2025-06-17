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- Киев
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Россия массированно атаковала Киевщину БпЛА и ракетами: есть раненые
Российская атака продолжается
Россияне массированно атакуют Киевщину БПЛА и ракетами 17 июня 2025 года. Под ударами мирные населённые пункты области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Николай Калашник в сообщении в соцсетях.
К сожалению, в Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резана рана правого плеча.
Поврежден частный дом. В нем выбиты окна.
В Броварском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание крыши частного дома. Также фиксируется пожар хозяйственного здания на территории предприятия.
Подробная информация впоследствии.
Вражеская атака продолжается. Находитесь в укрытиях, пока опасность не минует.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .