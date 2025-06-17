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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Россия массированно атаковала Киевщину БпЛА и ракетами: есть раненые

Российская атака продолжается

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

Россияне массированно атакуют Киевщину БПЛА и ракетами 17 июня 2025 года. Под ударами мирные населённые пункты области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Николай Калашник в сообщении в соцсетях.

  • К сожалению, в Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее резана рана правого плеча.

  • Поврежден частный дом. В нем выбиты окна.

  • В Броварском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание крыши частного дома. Также фиксируется пожар хозяйственного здания на территории предприятия.

  • Подробная информация впоследствии.

  • Вражеская атака продолжается. Находитесь в укрытиях, пока опасность не минует.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .

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