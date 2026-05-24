Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами: повреждения есть во всех районах столицы, есть погибший

В ночь на 24 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву , применив ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По состоянию на 05:30 известно о 13 пострадавших. Семь человек госпитализированы, еще шестерым медики оказали помощь на месте. По предварительной информации, один человек погиб.

В Дарницком районе из-за падения обломков дронов и ракет повреждены общежитие, несколько нежилых помещений, СТО и автомобили, припаркованные у жилого дома.

В Оболонском районе беспилотник попал в частный одноэтажный жилой дом. Также возгорание произошло возле трехэтажного жилого дома и в 16-этажке. Огонь опрокинулся и на еще один жилой дом.

В Шевченковском районе обломки ракеты повредили два жилых дома и офисный центр. На парковке загорелись автомобили. Кроме того, пожары возникли на территории двух школ. Также спасатели ликвидировали возгорание на газовой трубе между жилыми домами.

В Днепровском районе обломки рухнули на крышу жилого дома. После попадания БпЛА в частный дом возник пожар. Повреждены также складское здание и гаражный кооператив.

В Святошинском районе обломки ракеты упали на частный одноэтажный жилой дом.

В Подольском районе обломки рухнули на территорию нежилой застройки.

В Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома.

В Деснянском районе обломки БпЛА попали в здание супермаркета и торгового центра.

В Соломенском районе после попадания беспилотника на уровне 23 этажа 24-этажного дома произошло возгорание и разрушение конструкций.

В Печерском районе в результате попадания БпЛА в 20-этажный жилой дом возник пожар.

На местах работают спасатели, медики и правоохранители. В столице идет ликвидация последствий массированной российской атаки.

