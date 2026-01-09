- Дата публикации
Киев
Россия массированно атаковала Киев: применили баллистику, "Калибры" и сотни дронов
Во время массированной воздушной атаки по Киеву российские войска, по очень ориентировочным оценкам, применили десятки ракет разных типов и более двухсот ударных дронов.
Во время ночной атаки на Киев 9 января 2026 года российская армия нанесла комбинированный удар с применением баллистических, крылатых ракет и ударных беспилотников . По очень ориентировочным оценкам, по столице было выпущено до 12 баллистических ракет типа "Искандер-М", а также от 22 до 27 крылатых ракет "Калибр".
Кроме того, враг применил более 200 ударных беспилотников типа Shahed. По словам военного обозревателя Богдан Мирошников , крылатые ракеты «Калибр» двигались двумя длинными «змейками», фактически одна за другой, что свидетельствует о попытке перегрузить систему противовоздушной обороны.
В то же время, по предварительным оценкам, угроза с воздуха остается. Российские войска могут применить аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» — ориентировочно 4–5 единиц, а также крылатые ракеты типа «Искандер-К» в количестве до 6–12 единиц.
Официальная информация о точном количестве средств воздушного нападения и последствиях атаки уточняется. Силы противовоздушной обороны продолжают работу.
Тем временем идет атака на Киев : пожары и повреждения домов в четырех районах, медики выехали на вызовы.