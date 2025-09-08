- Дата публикации
Россия атакует Киевщину ударными беспилотниками: в области работает ПВО
Россияне атаковали Киевщину ударными дронами.
Российские захватчики в ночь на 8 сентября атаковали ударными беспилотниками Киевскую область.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
«Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В Киевской области работают силы ПВО», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что под атакой находятся ряд населенных пунктов в Киевской области, в том числе Украина и Обухов.
Под атакой находится энергетическая инфраструктура.
Ранее сообщалось, что во время российских обстрелов Киева в Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом.
Мы ранее информировали, что Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.