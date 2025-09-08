ТСН в социальных сетях

Киев
67
1 мин

Россия атакует Киевщину ударными беспилотниками: в области работает ПВО

Россияне атаковали Киевщину ударными дронами.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа силы ПВО

Работа силы ПВО / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 8 сентября атаковали ударными беспилотниками Киевскую область.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

«Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В Киевской области работают силы ПВО», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что под атакой находятся ряд населенных пунктов в Киевской области, в том числе Украина и Обухов.

Под атакой находится энергетическая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что во время российских обстрелов Киева в Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом.

Мы ранее информировали, что Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.

67
