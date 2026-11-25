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Россия атакует Киев баллистикой: есть раненые, один из них в тяжелом состоянии
В Киеве выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки баллистикой. Один ранен в тяжелом состоянии.
В Киеве из-за российских обстрелов вечером 25 ноября ранены уже три человека. Двое из них были госпитализированы.
О последствиях вражеского удара сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Россия атаковала баллистикой Киев — что известно
Сначала мэр сообщил, что из-за вражеской атаки медики госпитализировали одного пострадавшего. Впоследствии количество раненых выросло до трех.
Также мэр призвал киевлян оставаться в укрытиях, поскольку обстрел продолжается.
«В настоящее время трое пострадавших в столице. Двое из них медики были госпитализированы. Один раненый — в тяжелом состоянии. Баллистическая атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях!» — отметил Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 25 ноября — последние новости
Напомним, поздно вечером 25 ноября во время «красной» воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики, а затем о пусках баллистических ракет.
В мониторинговых чатах уточнили, что баллистику запускали из Брянска. В первую очередь мэр Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы есть попадание в здание на территории промзоны. Экстренные службы направляются на место.