Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото)
В результате ночной воздушной атаки РФ 24 мая на Киев получили повреждения здание Национального художественного музея Украины (NAMU). Ударной волной задело сооружение, являющееся памятником архитектуры, истории и монументального искусства национального значения.
Об этом сообщили в Министерство культуры Украины.
Сообщается, что профильные службы совместно с работниками музея осматривают помещение, документируют последствия обстрела и устанавливают точные масштабы разрушений. Глава ведомства подчеркнула, что такие действия являются целенаправленной кампанией против украинской культуры.
«Национальный художественный музей Украины — это место, где хранится история украинского искусства. Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру и культурные институты. Каждый такой удар — попытка запугать и уничтожить нашу идентичность», — подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — Министерство культуры Украины Татьяна Бережная.
Несмотря на нанесенный ущерб, профильное министерство и руководство учреждения уже разрабатывают план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
«Мы документируем все повреждения и продолжаем работать над восстановлением нашего поврежденного культурного наследия», — добавила чиновник.
Национальный художественный музей Украины принадлежит к старейшим и важнейшим культурным центрам государства. Его фонды насчитывают десятки тысяч уникальных произведений, которые представляют развитие украинского искусства от княжеской эпохи и давней иконописи до классической живописи и современных арт-проектов.
Последствия атаки РФ на Национальный художественный музей Украины в Киеве 24 мая.
