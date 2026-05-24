Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото)

Во время ночных обстрелов Киева 24 мая пострадал Национальный художественный музей Украины (NAMU). Ударная волна повредила историческое здание, где хранятся шедевры от княжеских суток до современности.

Руслана Сивак
Последствия атаки РФ на Национальный художественный музей Украины в Киеве 24 мая

Последствия атаки РФ на Национальный художественный музей Украины в Киеве 24 мая / © Министерство культуры Украины

В результате ночной воздушной атаки РФ 24 мая на Киев получили повреждения здание Национального художественного музея Украины (NAMU). Ударной волной задело сооружение, являющееся памятником архитектуры, истории и монументального искусства национального значения.

Об этом сообщили в  Министерство культуры Украины.

Россия атаковала художественный музей Украины в Киеве — что известно

Сообщается, что профильные службы совместно с работниками музея осматривают помещение, документируют последствия обстрела и устанавливают точные масштабы разрушений. Глава ведомства подчеркнула, что такие действия являются целенаправленной кампанией против украинской культуры.

«Национальный художественный музей Украины — это место, где хранится история украинского искусства. Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру и культурные институты. Каждый такой удар — попытка запугать и уничтожить нашу идентичность», — подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — Министерство культуры Украины Татьяна Бережная.

Несмотря на нанесенный ущерб, профильное министерство и руководство учреждения уже разрабатывают план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«Мы документируем все повреждения и продолжаем работать над восстановлением нашего поврежденного культурного наследия», — добавила чиновник.

Национальный художественный музей Украины принадлежит к старейшим и важнейшим культурным центрам государства. Его фонды насчитывают десятки тысяч уникальных произведений, которые представляют развитие украинского искусства от княжеской эпохи и давней иконописи до классической живописи и современных арт-проектов.

Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото) / © Министерство культуры Украины

РФ атаковала Украину «Орешником» — что известно о массированном ударе 24 мая

Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Есть разрушения в Киеве, Черкасской и Кировоградской областях. Также РФ атаковала Хмельницкую область.

В сети появилось видео удара баллистической ракетой «Орешник» по Белой Церкви.

В Черкассах русский дрон попал в девятиэтажку . Три человека в больнице.

Также в соцсетях распространяют видео момента попадания российского беспилотника в подъемный кран в Киеве.

