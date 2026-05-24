Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото)

Последствия атаки РФ на Национальный художественный музей Украины в Киеве 24 мая / © Министерство культуры Украины

Реклама

В результате ночной воздушной атаки РФ 24 мая на Киев получили повреждения здание Национального художественного музея Украины (NAMU). Ударной волной задело сооружение, являющееся памятником архитектуры, истории и монументального искусства национального значения.

Об этом сообщили в Министерство культуры Украины.

Россия атаковала художественный музей Украины в Киеве — что известно

Сообщается, что профильные службы совместно с работниками музея осматривают помещение, документируют последствия обстрела и устанавливают точные масштабы разрушений. Глава ведомства подчеркнула, что такие действия являются целенаправленной кампанией против украинской культуры.

Реклама

«Национальный художественный музей Украины — это место, где хранится история украинского искусства. Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру и культурные институты. Каждый такой удар — попытка запугать и уничтожить нашу идентичность», — подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — Министерство культуры Украины Татьяна Бережная.

Последствия атаки РФ на Национальный художественный музей Украины в Киеве 24 мая / © Министерство культуры Украины

Несмотря на нанесенный ущерб, профильное министерство и руководство учреждения уже разрабатывают план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Последствия атаки РФ на Национальный художественный музей Украины в Киеве 24 мая / © Министерство культуры Украины

«Мы документируем все повреждения и продолжаем работать над восстановлением нашего поврежденного культурного наследия», — добавила чиновник.

Последствия атаки РФ на Национальный художественный музей Украины в Киеве 24 мая / © Министерство культуры Украины

Национальный художественный музей Украины принадлежит к старейшим и важнейшим культурным центрам государства. Его фонды насчитывают десятки тысяч уникальных произведений, которые представляют развитие украинского искусства от княжеской эпохи и давней иконописи до классической живописи и современных арт-проектов.

Реклама

Последствия атаки РФ на Национальный художественный музей Украины в Киеве 24 мая.

Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото) / © Министерство культуры Украины

Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото) / © Министерство культуры Украины

Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото) / © Министерство культуры Украины

Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото) / © Министерство культуры Украины

Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото) / © Министерство культуры Украины

Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото) / © Министерство культуры Украины

Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото) / © Министерство культуры Украины

Россия атаковала сердце украинского искусства: пострадал художественный музей в Киеве (фото) / © Министерство культуры Украины

РФ атаковала Украину «Орешником» — что известно о массированном ударе 24 мая

Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Есть разрушения в Киеве, Черкасской и Кировоградской областях. Также РФ атаковала Хмельницкую область.

В сети появилось видео удара баллистической ракетой «Орешник» по Белой Церкви.

В Черкассах русский дрон попал в девятиэтажку . Три человека в больнице.

Также в соцсетях распространяют видео момента попадания российского беспилотника в подъемный кран в Киеве.

Реклама

Новости партнеров