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Категория
Киев
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Россия атаковала Киевщину: поврежден состав, травмирован мужчина (фото, видео)

Россия снова нанесла удар по Вышгородскому району Киевской области.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Атака РФ на Киевщину 15 ноября

Атака РФ на Киевщину 15 ноября

В Вышгородском районе Киевской области в результате повторной российской атаки 15 ноября повреждено складское помещение промышленного предприятия. Там вспыхнул пожар, ликвидированный спасателями. Также травмировался мужчина — ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Повторная атака РФ на Киевщину 15 ноября: поврежден склад предприятия

По данным спасателей, в результате атаки повреждено складское помещение промышленного предприятия, где возник пожар.

«В результате повторной российской атаки на Вышгородский район травмирован мужчина 1940 года рождения. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ГСЧС Украины.

Пожар на поврежденном объекте был ликвидирован. В то же время на месте продолжают работать спасатели: они проливают конструкции и разбирают поврежденные элементы здания, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Напомним, это не первая российская атака на район за последние дни. 9 ноября войска РФ массированно атаковали Вышгород. Тогда в результате попадания беспилотников был разрушен двухэтажный частный дом и гараж, погибла 82-летняя женщина, еще два человека получили травмы.

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