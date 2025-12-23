ТСН в социальных сетях

Киев
800
1 мин

Россия атаковала Киевщину: есть жертва

В Киевской области есть жертва из-за российского удара.

Катерина Сердюк
Атака ракетами и дронами

Атака ракетами и дронами

В Киевской области есть последствия из-за атаки РФ по Украине. Так, в Вышгородском районе произошел пожар в частном двухэтажном доме.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его данным, к сожалению, погибла 76-летняя женщина.

«Самые искренние слова соболезнования семье и близким», — отметил Калашник.

Еще три человека здесь травмированы: мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. Они получили осколочные ранения.

"Всем пострадавшим на месте оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Есть последствия и в Обуховском районе — задело два частных дома. Там выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Жителей региона призвали находиться в укрытиях, ведь вражеская атака продолжается.

Раньше мы писали, что в Киеве раздался взрыв. ПВО работает по враждебным целям.

800
