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Россия атаковала Киевщину дронами: пострадали ребенок и женщина, вспыхнули пожары
Российские оккупанты вновь нанесли удар по Киевской области с помощью дронов. В Вышгородском районе пострадали 12-летняя девочка и женщина.
В среду, 18 ноября, в Вышгородском районе Киевской области вследствие российской атаки с использованием ударных беспилотников пострадали два человека, в том числе 12-летняя девочка. Также зафиксированы пожары и повреждения жилых домов.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По предварительным данным, одна из пострадавших — женщина, получившая травму руки. В настоящее время уточняются её состояние и характер повреждений. Также травмы получила 12-летняя девочка, которая во время вражеского удара находилась в одном из домов.
В результате атаки загорелись два частных жилых дома и легковой автомобиль. Кроме того, были повреждены соседние дома.
На месте происшествия работают спасатели и медицинские работники. Информацию о последствиях российского удара продолжают уточнять.
Напомним, что Россия нанесла удар ударными дронами по Киевской области и 17 ноября. Под ударом оказались сразу два района области, где были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.