Атака на Киевскую область 18 ноября / © Суспільне

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В среду, 18 ноября, в Вышгородском районе Киевской области вследствие российской атаки с использованием ударных беспилотников пострадали два человека, в том числе 12-летняя девочка. Также зафиксированы пожары и повреждения жилых домов.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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По предварительным данным, одна из пострадавших — женщина, получившая травму руки. В настоящее время уточняются её состояние и характер повреждений. Также травмы получила 12-летняя девочка, которая во время вражеского удара находилась в одном из домов.

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В результате атаки загорелись два частных жилых дома и легковой автомобиль. Кроме того, были повреждены соседние дома.

На месте происшествия работают спасатели и медицинские работники. Информацию о последствиях российского удара продолжают уточнять.

Напомним, что Россия нанесла удар ударными дронами по Киевской области и 17 ноября. Под ударом оказались сразу два района области, где были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

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