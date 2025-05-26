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Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами: что известно — фото
Киевская область пережила очередную ночную атаку дронов и ракет. ПВО сбила враждебные цели, но есть повреждения частных домов в Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах.
Россия снова атаковала Киевщину беспилотниками и крылатыми ракетами в ночь на понедельник, 26 мая.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
«Очередная ночная враждебная комбинированная атака БПЛА и крылатыми ракетами на Киевщину. В области работали силы ПВО.
Пострадавших у населения нет.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В результате вражеской атаки зафиксированы следующие повреждения:
Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки.
В Фастовском районе поврежден один частный дом.
В Бучанском районе поврежден автомобиль.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, российская армия в последнее время начала атаковать Украину фактически новыми «Шахедами».