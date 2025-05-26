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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами: что известно — фото

Киевская область пережила очередную ночную атаку дронов и ракет. ПВО сбила враждебные цели, но есть повреждения частных домов в Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Работа ПВО в Киевской области

Работа ПВО на Киевщине / © Киев Оперативный

Россия снова атаковала Киевщину беспилотниками и крылатыми ракетами в ночь на понедельник, 26 мая.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

«Очередная ночная враждебная комбинированная атака БПЛА и крылатыми ракетами на Киевщину. В области работали силы ПВО.

Пострадавших у населения нет.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В результате вражеской атаки зафиксированы следующие повреждения:

  • Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки.

  • В Фастовском районе поврежден один частный дом.

  • В Бучанском районе поврежден автомобиль.

Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами / © Полиция Киевской области

Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами / © Полиция Киевской области

Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами / © Полиция Киевской области

Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами / © Полиция Киевской области

Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами / © Полиция Киевской области

Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами / © Полиция Киевской области

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, российская армия в последнее время начала атаковать Украину фактически новыми «Шахедами».

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