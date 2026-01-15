ТСН в социальных сетях

Россия атаковала Киев: власти сообщили первые детали

Утром в столице сирены доносились 20 минут. Была угроза БпЛА.

Киев.

Киев. / © Associated Press

Ночью в четверг, 15 января, российская армия атаковала Киев. Поврежден жилой дом.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«В Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом», — проинформировал чиновник.

Пока других деталей о последствиях атаки и информации о пострадавших нет.

Отметим, что сегодня в столице тревога продолжалась 20 минут 06:40-07:00. Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в направлении Киева.

Как сообщалось, накануне 14 января в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Утром в столице несколько раз раздавались мощные взрывы. В частности, власти информировали о работе сил ПВО.

