Россия атаковала Киев: власти сообщили первые детали

Ночью в четверг, 15 января, российская армия атаковала Киев. Поврежден жилой дом.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«В Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом», — проинформировал чиновник.

Пока других деталей о последствиях атаки и информации о пострадавших нет.

Отметим, что сегодня в столице тревога продолжалась 20 минут 06:40-07:00. Воздушные силы предупреждали о беспилотниках в направлении Киева.

Как сообщалось, накануне 14 января в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Утром в столице несколько раз раздавались мощные взрывы. В частности, власти информировали о работе сил ПВО.