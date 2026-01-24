Россия атаковала Киев ракетами и дронами — фото последствий

Последствия атаки

В ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты.

В ГСЧС сообщили о ситуации в районах и показали фото последствий атаки.

Ситуация по состоянию на утро, 24 января:

В Голосеевском районе есть разрушение на верхнем этаже кондитерской фабрики: погибла женщина, еще 2 человека травмированы. Также поврежден частный жилой дом.

Во время ударов возник пожар

В Днепровском районе пожарные ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу занялся бензовоз, произошла утечка горючего. Пожар сейчас локализован. Пострадал 1 человек.

В Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной жилой многоэтажки. Пожар ликвидирован.

В Соломенском районе повреждено офисное здание.

Спасатели на месте пожара

Люди прятались в метро / © Associated Press

Последствия удара

Напомним, в ночь на 24 января Украина подверглась масштабной воздушной атаке со стороны РФ. Среди целей были Киев и Харьков, враг выпустил десятки беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. В столице есть погибшие.

Из-за обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями, сообщили в КГГА. Движение поездов осуществляется между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и между станциями «Осокорки» — «Красный хутор».