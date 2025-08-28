- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 5423
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Киев баллистикой: какие последствия
В ночь на 28 августа 2025 года россияне атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами. В столице раздалась серия взрывов, есть последствия в нескольких районах. Воздушная тревога продолжается, жителей призывают находиться в укрытиях.
В ночь на 28 августа 2025 года россияне атаковали Киев баллистикой. Раздался ряд взрывов. Атака ударными дронами продолжается.
Из-за российской атаки баллистики есть последствия в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Оцениваем масштаб повреждений. Угроза еще остается, в частности от враждебных БПЛА. Находитесь в укрытиях".
Есть вызов медиков в Днепровском районе столицы. Бригада следует на место.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!
Также экстренные службы выехали в Шевченковский и Дарницкий районы.
Также падение обломков в Деснянском районе. Службы следуют.
Вызов медиков еще на несколько локаций в Дарницком районе. Массированная атака на столицу продолжается.В городе работают силы ПВО. Не покидайте укрытий!
Позже власти заявили, что комбинированная атака на столицу продолжается, в разных районах города слышна работа ПВО.
Призываем киевлян и гостей города оставаться в укрытиях.