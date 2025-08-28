ТСН в социальных сетях

Киев
5423
1 мин

Россия атаковала Киев баллистикой: какие последствия

В ночь на 28 августа 2025 года россияне атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами. В столице раздалась серия взрывов, есть последствия в нескольких районах. Воздушная тревога продолжается, жителей призывают находиться в укрытиях.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар в Киеве

Пожар в Киеве / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 28 августа 2025 года россияне атаковали Киев баллистикой. Раздался ряд взрывов. Атака ударными дронами продолжается.

Из-за российской атаки баллистики есть последствия в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Оцениваем масштаб повреждений. Угроза еще остается, в частности от враждебных БПЛА. Находитесь в укрытиях".

Есть вызов медиков в Днепровском районе столицы. Бригада следует на место.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

  • Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!

  • Также экстренные службы выехали в Шевченковский и Дарницкий районы.

  • Также падение обломков в Деснянском районе. Службы следуют.

  • Вызов медиков еще на несколько локаций в Дарницком районе. Массированная атака на столицу продолжается.В городе работают силы ПВО. Не покидайте укрытий!

Позже власти заявили, что комбинированная атака на столицу продолжается, в разных районах города слышна работа ПВО.

Призываем киевлян и гостей города оставаться в укрытиях.

5423
