Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и «Цирконами»

Враг атаковал Киев

Российские захватчики в ночь на 14 марта атаковали Киев и область баллистическими и противокорабельными ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, о пусках баллистических ракет в направлении Киевской области из Брянской области, а также из Крыма.

Мониторинговые каналы отмечают, что из оккупированного Крыма враг запускал противокорабельные ракеты Циркон.

Глава Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 марта совершают массированную ракетно-дроновую атаку Украины.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 14 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.