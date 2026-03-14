Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и «Цирконами»
В столице Украины раздались взрывы.
Российские захватчики в ночь на 14 марта атаковали Киев и область баллистическими и противокорабельными ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, о пусках баллистических ракет в направлении Киевской области из Брянской области, а также из Крыма.
Мониторинговые каналы отмечают, что из оккупированного Крыма враг запускал противокорабельные ракеты Циркон.
Глава Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 марта совершают массированную ракетно-дроновую атаку Украины.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 14 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.