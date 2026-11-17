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Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Киевщины: где есть повреждения
Россия устроила новую атаку ударными дронами в Киевскую область 17 ноября. Под ударом оказались сразу два района области, где зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры.
Россия 17 ноября атаковала Киевщину ударными дронами. В Белоцерковском и Бориспольском районах повреждена энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Атака РФ на Киевщину — что известно
По данным главы ОГА, в Бориспольском районе во время обстрела ранен мужчина. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь.
«На местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки», — отметил Ткаченко.
Война в Украине — последние новости
Напомним, 17 ноября, во время массированной атаки беспилотники долетели до Закарпатской области. В городе Мукачево произошли взрывы, есть попадания.
Также с утра Россия массированно атакует мероприятие Украины. Дроны долетели до Закарпатья. Кроме того, сирены раздаются на Львовщине и Прикарпатье.