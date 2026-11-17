Взрыв

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Россия 17 ноября атаковала Киевщину ударными дронами. В Белоцерковском и Бориспольском районах повреждена энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

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По данным главы ОГА, в Бориспольском районе во время обстрела ранен мужчина. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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«На местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки», — отметил Ткаченко.

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Напомним, 17 ноября, во время массированной атаки беспилотники долетели до Закарпатской области. В городе Мукачево произошли взрывы, есть попадания.

Также с утра Россия массированно атакует мероприятие Украины. Дроны долетели до Закарпатья. Кроме того, сирены раздаются на Львовщине и Прикарпатье.

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