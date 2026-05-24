Россия атаковала дом, где живет посол Албании: Тирана вызвала российского дипломата

Россия атаковала дом посла Албании в Киеве / фото иллюстративное / © Associated Press

В ночь на 24 мая, когда россияне массированно атаковали Украину ракетами и дронами, пострадал дом, где живет посол Албании в Украине. В Албании уже резко отреагировали на российскую атаку.

Об этом сообщил министр по делам Европы и иностранных дел Албании Ферит Годжа.

По словам министра иностранных дел Албании, страна решительно осуждает очередную жестокую и неизбирательную атаку России баллистическими ракетами по Украине, которую россияне совершили «полностью игнорируя человеческие жизни и элементарные нормы человечности».

«На этот раз был атакован жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине, что поставило его жизнь под серьезную угрозу. Это неприемлемо!», — пишет глава МИД Албании Ферит Годжа.

Он добавил, что нападения на гражданские районы и дипломатический персонал являются серьезной эскалацией и ярким напоминанием о человеческой цене российской продолжительной агрессии.

Годжа заявил, что эта война длится слишком долго. Министр напомнил, что россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома в Украине. Несмотря на это, украинцы не сломались.

«Россия не побеждает; она только убивает, разрушает и наносит широкомасштабные разрушения и страдания», — написал Ферит Годжа.

«Мы повторяем наш призыв к России немедленно прекратить эти нападения, положить конец войне против Украины, полностью соблюдать международное право и вернуться к переговорам», — подытожил министр иностранных дел Албании.

Он добавил, что Албания продолжит твердо стоять на стороне Украины и подтверждает твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Годжа заявил, что виновные в этих нападениях должны быть привлечены к ответственности.

Албания вызвала российского посла для объяснений.

Напомним, в результате зверской российской массированной атаки на Киев сегодня ночью зафиксированы многочисленные разрушения по всему городу, в том числе пострадал ряд знаковых культурных и исторических объектов.

Российские удары были ориентированы на фактический центр города. В частности, в центре столицы впервые со времен Второй мировой войны получило незначительные повреждения историческое здание Министерства иностранных дел, построенное в 1939 году. Кроме того, из-за взрывной волны и падения обломков пострадала офисная часть стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, где выбило окна.

Значительные разрушения и повреждения получили известные киевские музеи и религиозные сооружения:

Национальный музей Чернобыля на Подоле: повреждено здание, в соседних домах вылетели окна, на месте задержали мародера.

Достопримечательности на Почтовой площади: пострадали Церковь Рождества Христова и Почтовая станция, там выбиты окна.

Национальный художественный музей Украины: ударная волна повредила здание, там документируют масштабы разрушений и готовят план восстановления.

Монастырь доминиканцев: ракета разрушила соседнее здание, а в самом монастыре повреждены окна, двери, кельи монахов, часовня и аудитория Института св. Фомы Аквинского; среди соседей есть раненые.

Киевская опера: повреждение постройки театра.

Киевская Малая опера на Лукьяновке: памятник истории и архитектуры в очередной раз получил разрушения от сокрушительного удара РФ.

Национальный центр «Украинский дом»: на Крещатике разбита часть фасадных окон, однако люди остались целыми, поскольку персонал находился в укрытии.

