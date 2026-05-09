Родина-мать в Киеве засияла цветами флагов Украины и ЕС: появилось видео

Монумент «Родина-мать» засиял цветами флагов Украины и Европейского Союза.

Сине-желтые цвета украинского флага и звезды на синем фоне флага ЕС поочередно сменяли друг друга, создавая величественную панораму над ночным Днепром.

Светлана Несчетная
Родина-мать в цветах ЕС / © ТСН

Ко Дню Европы в Киеве подсветили Родину-мать флагами ЕС и Украины.

Световая установка подчеркивает единство Украины с европейской семьей и общность ценностей, за которые сегодня борется наше государство. Сине-желтые цвета украинского флага и звезды на синем фоне флага ЕС поочередно сменяли друг друга, создавая величественную панораму над ночным Днепром.

По словам организаторов, такой жест — знак благодарности европейским партнерам за поддержку и напоминание о том, что Украина исторически и политически является неотъемлемой частью большого европейского сообщества.

К слову, монумент «Родина-мать» на днях отмечает 45-летие.

Самая большая в Европе скульптура: в чем ее уникальность

«Родина-мать» — самая большая монументальная скульптура Европы, высота которой достигает 102 метров. Комплекс был открыт в 1981 году, хотя планировали успеть к 35-летию окончания Второй мировой войны, однако работы затянулись на год.

Это первая в мире сплошная сварная металлическая конструкция, где каждый шов отделан вручную. Для ее возведения спроектировали специальный строительный кран, а ради сооружения меняли ландшафт печерских холмов.

