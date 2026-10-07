РФ воюет с туалетной бумагой: в третий раз за полгода разрушила Киевский картонно-бумажный комбинат

Последствия российской атаки на Киевский картонно-бумажный комбинат

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Российские войска 7 октября в третий раз за полгода нанесли ракетный удар по Киевскому картонно-бумажному комбинату. В результате мощных взрывов вспыхнули пожары, работа предприятия полностью остановлена.

Об этом сообщили на Facebook-странице Киевского картонно-бумажного комбината.

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Киевский картонно-бумажный комбинат в третий раз за последние шесть месяцев подвергся атаке российскими ракетами. В результате удара серьезно повреждены производственные и складские помещения предприятия, оборудование и инженерные коммуникации.

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Мощные взрывы повлекли за собой пожары. В настоящее время над их ликвидацией продолжают работать спасатели.

Работа производства остановлена.

«Несмотря на серьезный материальный ущерб, для нас главное, что никто из наших работников, действовавших в соответствии с инструкциями безопасности, не пострадал», — говорится в заявлении предприятия.

Отметим, Киевский картонно-бумажный комбинат является предприятием целлюлозно-бумажной отрасли. Оно специализируется на производстве картона, гофротары и санитарно-гигиенической продукции. В частности, комбинат выпускает туалетную бумагу под брендами «Обухів 65», «Обухівська», «Диво», «Диво Premio» и «Диво Бізнес», а также бумажные полотенца, салфетки и бумагу-основу.

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Атака на Киевскую область 7 октября — какие последствия

Напомним, в ночь на 7 октября российские кафиры совершили комбинированную атаку дронами и баллистическими ракетами на Киевщину. В Обуховском районе повреждены три производственно-складских помещения, а также грузовик с прицепом, возникли пожары. Пострадавших нет.

После атаки в Иванкове, Вишневом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах зафиксировали ухудшение качества воздуха из-за мелкодисперсной пыли. Жителям этих населенных пунктов посоветовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить больше воды и включить воздухоочистители на максимум.

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