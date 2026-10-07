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РФ снова атакует Киев: есть погибшая, в столице — отключения воды и света
Вечером в результате очередной атаки российских беспилотников на Киев погибла женщина, а на правом берегу столицы возникли перебои с водоснабжением
В Киеве во время «желтой» воздушной тревоги снова раздались взрывы. РФ продолжает терроризировать украинскую столицу своими дронами.
Об этом сообщают КГГА и мэр Виталий Кличко.
Так, сегодня вечером в Оболонском районе в результате вражеской атаки погибла женщина. Кроме того, в результате падения обломков возникло возгорание автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома.
Мэр Виталий Кличко добавил, что из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. Поэтому на правом берегу города возникли перебои с водоснабжением. Кличко заверил, что энергетики работают над восстановлением.
Кроме того, в ДТЭК сообщили, что по команде «Укрэнерго» в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют.
Впоследствии в КГГА сообщили, что на правом берегу Киева временно приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Как исключение — район Оболонь и жилмассив Виноградарь (Подольский район), где электротранспорт продолжает движение.
Также из-за отсутствия электроснабжения временно приостановлено движение фуникулера.
Напомним, сегодня днем в Киеве обломки упали на пятиэтажку в Соломенском районе. В доме вспыхнул пожар.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что в отдельных областях Украины ввели аварийные отключения света из-за последствий вражеских обстрелов.