РФ в Киеве убила 6-летнего украинского каратиста Матвея

Мальчик был самым молодым сыном в семье

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Во время массированного удара в Киеве сегодня, 31 июля, российская ракета убила шестилетнего украинского каратиста Матвея Марченко.

Об этом сообщает Украинская федерация карате.

Среди погибших — 6-летний Матвей Марченко, воспитанник столичного клуба каратэ «Сен-Бин».

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Отмечается, что Матвей был младшим сыном в семье. Его старшие братья — 8-летний Михаил и 12-летний Лев — также занимаются каратэ.

По словам его тренера Игоря Ефименко, мальчик тренировался уже полтора года, и, несмотря на юный возраст, имел большую целеустремленность и серьезное отношение к тренировкам.

«Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат. Как бы это ни звучало, но однажды он сам подошел ко мне и сказал: „Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и перегнать своего брата Леву по медалям“», — вспоминает тренер Игорь Ефименко, лично приехавший на место трагедии, где еще шел разбор завалов.

«Мама Матвея и папа гордятся своими еще двумя детьми, и я уверен, всегда будут гордиться Матвеем, он был душой всех компаний, как среди сверстников, так и душой старшей группы, так как он всегда тянулся к старшим и в первую очередь к брату» — добавил тренер

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Матвей стал еще одним ребенком, убитым российской ракетой.

«Сегодня Украина потеряла еще одну светлую детскую душу. Еще одного маленького мечтателя. Будущего чемпиона. Мальчик, у которого были целые, воля и большое сердце. Жизнь, которая только начиналась. Это не просто трагедия. Это следствие циничной, кровавой российской агрессии, которая ежедневно уносит жизни невиновных. Мир должен знать: в Украине не просто убивают детей. У нас убивают будущее. И каждое такое убийство не только горе для одной семьи. Это боль всего народа. Это рана, которая никогда не заживет», — отметили в Федерации каратэ.

Напомним, что в ночь на 31 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Сначала столицу атаковали новые реактивные «Шахеды», а затем россияне нанесли ракетный удар. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли 11 человек. В частности, среди погибших — шестилетний ребенок. Пострадали 93 человека, из них — 11 детей.

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