РФ ударила по жилым районам Киева: многие погибшие и травмированные - детали смертельной атаки
В результате российской атаки в нескольких районах столицы погибли люди, были повреждены обычные жилые дома.
Ночью против 16 апреля российская армия нанесла удары по Киеву. Под прицелом находилось несколько районов столицы. Есть погибшие, в том числе ребенок. Десятки киевлян получили травмы.
По данным ГСЧС, в результате ночной атаки в Киеве последствия и разрушения фиксируют в четырех районах: Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском.
Что известно о жертвах атаки на Киев
В то же время городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице погибли четыре человека.
Пострадали около 50 жителей города. В частности, 26 травмированных из них медики были госпитализированы. Другим оказали помощь на месте.
Атака на Киев – последствия ударов
В Оболонском районе поврежден склад, шиномонтаж и здание магазина. Произошло возгорание припаркованных автомобилей.
На Оболони погибли два человека. Пострадали шесть человек, из которых четверо – это работники скорой помощи, а двое – сотрудники полиции, прибывшие на место атаки.
В Подольском районе на одной из локаций произошло попадание на открытой территории. В результате «прилета» произошло разрушение фасадов жилых домов.
Именно под завалами одного из домов обнаружили тела двух погибших, в том числе 12-летнего ребенка. Три человека получили ранения стеклом.
На другой локации произошло разрушение фасада двух гостиниц и близлежащих домов. Травмированы два человека.
Кроме того, на Подоле по разным адресам зафиксировано попадание перед жилыми домами; разрушение одноэтажного жилого дома, из-под завалов которого удалось спасти двух человек, а также прилет в шестой этаж 16-этажного дома.
В Деснянском районе произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. Прошло без пострадавших.
В Шевченковском районе произошло попадание на детской площадке и возле жилого дома.
Как сообщалось, в Киеве не только ночью, но и утром звучали сирены. Во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 06:26 до 07:26, в столице гремели взрывы. Местные власти информировали о работе сил ПВО.