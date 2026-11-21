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- Киев
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РФ ударила по жилым домам в Киеве: возникли пожары
Во время «красной» тревоги из-за угрозы баллистики Киев потряс взрывы.
На рассвете 21 ноября российская армия снова атаковала Киев. Попадания произошли в Подольском районе.
Что известно о последствиях атаки на столицу — читайте на ТСН.ua.
В Киеве в течение ночи несколько раз объявляли «желтую» и «красную» воздушные тревоги. Последняя окончилась в 06:39. В частности, воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики. Около 05.40 в столице произошли сильные взрывы.
Удары по Киеву — что известно
В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили, что последствия фиксируют в Подольском районе.
«В результате вражеской атаки произошло возгорание двух частных жилых домов», — говорится в сообщении.
Напомним, минувшей ночью РФ нанесла удары баллистике по столице. В нескольких районах произошли прилеты. В частности, россияне ударили о трех мостах — Подольско-Воскресенском мостовом переходе, Дарницком и Южном. Погибли семь человек.
Кроме того, в ходе атаки были повреждены объекты «Киевводоканала». Среди жертв есть работники предприятия.