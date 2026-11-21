Киев. / © Associated Press

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На рассвете 21 ноября российская армия снова атаковала Киев. Попадания произошли в Подольском районе.

Что известно о последствиях атаки на столицу — читайте на ТСН.ua.

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В Киеве в течение ночи несколько раз объявляли «желтую» и «красную» воздушные тревоги. Последняя окончилась в 06:39. В частности, воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики. Около 05.40 в столице произошли сильные взрывы.

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Удары по Киеву — что известно

В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили, что последствия фиксируют в Подольском районе.

«В результате вражеской атаки произошло возгорание двух частных жилых домов», — говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью РФ нанесла удары баллистике по столице. В нескольких районах произошли прилеты. В частности, россияне ударили о трех мостах — Подольско-Воскресенском мостовом переходе, Дарницком и Южном. Погибли семь человек.

Кроме того, в ходе атаки были повреждены объекты «Киевводоканала». Среди жертв есть работники предприятия.

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