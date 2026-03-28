ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
453
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по жилому дому на Киевщине: есть раненый

В Киевской области в результате атаки дронов поврежден дом — есть пострадавший мужчина.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Иллюстративный коллаж

Иллюстративный коллаж / © tsn.ua

Сегодня вечером, 28 марта враг совершил очередную атаку беспилотниками на Киевскую область. В Броварском районе зафиксировано разрушение частного сектора и ранение гражданского жителя.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

«В восточной части Броварщины поврежден частный дом», — отметил он.

В результате взрывной волны мужчина 1959 года рождения получил травмы от обломков стекла. К счастью, ранения обнаружили незначительные — госпитализация не понадобилась. Потому всю необходимую помощь ему оказали на месте.

Напомним, вечером 28 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России. Взрывы раздались в Хмельницкой области.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie