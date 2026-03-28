- Киев
- 453
- 1 мин
РФ ударила по жилому дому на Киевщине: есть раненый
В Киевской области в результате атаки дронов поврежден дом — есть пострадавший мужчина.
Сегодня вечером, 28 марта враг совершил очередную атаку беспилотниками на Киевскую область. В Броварском районе зафиксировано разрушение частного сектора и ранение гражданского жителя.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
«В восточной части Броварщины поврежден частный дом», — отметил он.
В результате взрывной волны мужчина 1959 года рождения получил травмы от обломков стекла. К счастью, ранения обнаружили незначительные — госпитализация не понадобилась. Потому всю необходимую помощь ему оказали на месте.
Напомним, вечером 28 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России. Взрывы раздались в Хмельницкой области.