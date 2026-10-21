Удар по дому на Святошино

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Утром 21 октября российская армия атакует Киев. В Святошинском районе произошло попадание в высотку. Погибли люди.

Что известно о утренней атаке на столицу — читайте на сайте ТСН.ua.

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В Киеве в 05:18 была объявлена «желтая» воздушная тревога из-за реактивных БПЛА. Воздушные Силы ВСУ сообщали о его пребывании над разными районами столицы. В частности, в районе Троещины, Оболони и Академгородка.

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«Прилет» на Святошино — что известно

Мэр Виталий Кличко сообщил о последствиях в нескольких районах города. В частности, на Святошино произошло попадание в 24-этажное жилое здание на уровне 20 этажа.

В ГСЧС уточнили, что возник пожар в одной из квартир квартиры на уровне 20-го этажа. Огонь охватил площадь около 70 кв. м, частично разрушены конструкции.

Что известно о жертвах

Сначала в пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили об одном погибшем человеке и по меньшей мере одного травмированного. Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло.

«К сожалению, стало известно еще об одном погибшем человеке», — говорится в сообщении.

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Удар РФ по многоэтажке — фото

Попадание БпЛА по многоэтажке в Святошинском районе.

Попадание БпЛА по многоэтажке в Святошинском районе.

Попадание БпЛА по многоэтажке в Святошинском районе.

Попадание в многоэтажку на Святошино.

Удары России по Киеву — последние новости

Ночью поты 21 октября россияне ударили по транспортной инфраструктуре Киева, в Соломенском районе. В результате попадания возник пожар. Кроме того, во время утренней атаки на Соломенке упали обломки БПЛА на открытой территории.

Утром в Деснянском районе обломки БПЛА упали на автомобиле. Водородом охватило семь машин. Информации о потерпевших нет.

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