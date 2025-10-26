РФ ударила по Киеву: сколько жертв, в каком состоянии пострадавшие

Атака на Киев / © Игорь Клименко

Из-за атаки РФ по Киеву 26 октября есть жертвы и потерпевшие. На сегодня подтверждена смерть трех человек.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

«Подтвержден 31 раненый (из них 7 детей) и 3 погибших. Люди из разных локаций продолжают обращаться к медикам. По меньшей мере, семеро — госпитализированы с травмами разной степени тяжести», — отметил он.

По словам главы МВД Игоря Клименко, погибли 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело нуждается в идентификации.

В Офисе генпрокурора рассказали о состоянии несовершеннолетних, которые пострадали от атаки.

«Трое детей госпитализированы: 15-летний парень имеет многочисленные ожоги, 9-летняя девочка — резаные раны, 13-летняя — множественные осколочные ранения. У четырех детей острая реакция на стресс», — отметили там.

Ранее жительница дома в Киеве, пострадавшего из-за атаки РФ, рассказала о пережитом.

В ночь на 26 октября армия РФ обстреляла Киев. Повреждения получил дом в Деснянском районе столицы. Жительница одной из квартир отметила, что из-за сильного дыма невозможно было выйти в подъезд.

К счастью, жилье женщины не пострадало. Впрочем, жилье ее племянника, имеющего жену и двое детей, полностью сгорело.