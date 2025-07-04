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- Киев
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РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой: количество пострадавших растет (обновлено)
Последствия ночных обстрелов фиксируют в нескольких районах столицы. В частности, повреждены жилые дома.
В Киеве растет количество пострадавших в результате ночной атаки российской армии. По состоянию на 08:00 РФ известно о 23 травмированных.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По данным медиков, 14 потерпевших госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно. Пока больше информации нет.
Заметим, что последствия атаки были зафиксированы в нескольких районах столицы. В частности, возникли пожары, повреждены жилые дома.
Напомним, этой ночью Киев атаковали российские войска. По информации мониторингов, оккупанты атаковали "Искандер-М/KN-23" и "Кинжалами".
Обстрел Киева продолжался несколько часов. Последствия фиксируют более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.