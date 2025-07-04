РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой: количество пострадавших растет (обновлено)

Атака на Киев. / © Associated Press

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В Киеве растет количество пострадавших в результате ночной атаки российской армии. По состоянию на 08:00 РФ известно о 23 травмированных.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным медиков, 14 потерпевших госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно. Пока больше информации нет.

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Заметим, что последствия атаки были зафиксированы в нескольких районах столицы. В частности, возникли пожары, повреждены жилые дома.

Напомним, этой ночью Киев атаковали российские войска. По информации мониторингов, оккупанты атаковали "Искандер-М/KN-23" и "Кинжалами".

Обстрел Киева продолжался несколько часов. Последствия фиксируют более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.

Дата публикации 14:49, 03.07.25 Количество просмотров 56 Не успели оправиться от дронов, как полетела баллистика! Враг бьет по Одессе