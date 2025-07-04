ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
4832
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой: количество пострадавших растет (обновлено)

Последствия ночных обстрелов фиксируют в нескольких районах столицы. В частности, повреждены жилые дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев.

Атака на Киев. / © Associated Press

В Киеве растет количество пострадавших в результате ночной атаки российской армии. По состоянию на 08:00 РФ известно о 23 травмированных.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным медиков, 14 потерпевших госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно. Пока больше информации нет.

Заметим, что последствия атаки были зафиксированы в нескольких районах столицы. В частности, возникли пожары, повреждены жилые дома.

Напомним, этой ночью Киев атаковали российские войска. По информации мониторингов, оккупанты атаковали "Искандер-М/KN-23" и "Кинжалами".

Обстрел Киева продолжался несколько часов. Последствия фиксируют более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie