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- Киев
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РФ ударила по Киеву до тревоги: первые детали о последствиях
Российские войска нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре в Днепровском районе Киева.
В результате российской атаки по Киеву поздно вечером, 12 октября, еще до объявления тревоги, попадание произошло в Днепровском районе столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«В Днепровском районе попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.
Позже мэр добавил, что в Деснянском районе, тоже на левом берегу, российская ракета попала в 4-этажное складское здание.
Других деталей пока неизвестно.
Кроме того, в Киеве до сих пор есть угроза от вражеских БПЛА.
Заметим, что эти взрывы были слышны еще до объявления воздушной тревоги. Поэтому в Сети встревожились, может ли это свидетельствовать, что США перестали предоставлять Украине разведданные, как предупреждали в СМИ и нардепы.
Напомним, что незадолго до этой атаки, после 19.00 россияне нанесли удар по Дарницкому району, где БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Погибли два человека, еще по меньшей мере 11 пострадали.