РФ ударила по Киеву до тревоги: первые детали о последствиях

Взрывы в Киеве 12 октября / © ТСН

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В результате российской атаки по Киеву поздно вечером, 12 октября, еще до объявления тревоги, попадание произошло в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«В Днепровском районе попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.

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Позже мэр добавил, что в Деснянском районе, тоже на левом берегу, российская ракета попала в 4-этажное складское здание.

Других деталей пока неизвестно.

Кроме того, в Киеве до сих пор есть угроза от вражеских БПЛА.

Заметим, что эти взрывы были слышны еще до объявления воздушной тревоги. Поэтому в Сети встревожились, может ли это свидетельствовать, что США перестали предоставлять Украине разведданные, как предупреждали в СМИ и нардепы.

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Напомним, что незадолго до этой атаки, после 19.00 россияне нанесли удар по Дарницкому району, где БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне 12-16 этажей. Погибли два человека, еще по меньшей мере 11 пострадали.

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