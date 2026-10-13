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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ ударила по Киеву до объявления тревоги: Игнат объяснил, что могло произойти

Вечером 12 октября тревоги в столице еще не было, а взрывы уже раздавались.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев 12 октября.

Атака на Киев 12 октября. / © Associated Press

Вечером 12 октября в Киеве взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ отмечают, что такое может случиться.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сигнал воздушной тревоги может иногда поступать с опозданием. Такая ситуация возникает не только в Киеве или области, но и в прифронтовых регионах, где взрывы в результате ударов могут раздаться раньше, чем объявят тревогу.

«К сожалению, такие случаи бывают», — сказал Игнат и добавил, что РФ использует разные моменты, чтобы ударить по Украине неожиданно.

Заметим, что в прошлый вечер россияне ударили по столице пятью летевшими по баллистической траектории ракетами. Пока их тип уточняют. Пока известно, что это могли быть зенитные управляемые ракеты или «Искандер-М».

Юрий Игнат объяснил, что зенитные ракеты предназначены для поражения воздушных целей, однако россияне часто используют их для ударов по наземным объектам.

К слову, в начале полномасштабной войны оккупанты активно применяли для таких атак ракеты С-300. Впрочем, воздушные цели С-400 имеют большую дальность поражения, поэтому РФ использует ее в сочетании с другими ракетами во время атак на Киев. В частности, с северного направления.

Удар по Киеву 12 сентября — что известно

Накануне вечером в Киеве раздались взрывы. Впрочем, было громко до объявления воздушной тревоги красного уровня. Была угроза ударов ракет. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Киев, а мониторы добавляли, что это были ракеты С-400.

Военный эксперт, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов добавил, что это уже не первый случай, когда запуск ракеты С-400 не удается зафиксировать.

Стало известно, что во время этой атаки российские войска нанесли ракетный удар по транспортной инфраструктуре в Днепровском районе Киева.

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