РФ ударила по Киевщине: куда попала

Атака РФ / © tsn.ua

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Российские войска снова атаковали Киевскую область, повредив гражданские и промышленные объекты в двух районах. На местах попаданий уже работают спасатели и другие экстренные службы.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Атака РФ на Киевщину — что известно

По его информации, под ударом оказались Броварской и Бориспольский районы, где зафиксированы многочисленные повреждения объектов жизнеобеспечения.

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В Броварском районе из-за обстрелов пострадали административное здание, котельная одного из предприятий, грузовик, автокран и труба газоснабжения. Кроме того, в регионе повреждены линии электропередач.

В Бориспольском районе российская армия совершила повторную атаку на инфраструктурный объект. На местах происшествия работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия попаданий.

«Благодарю все службы, которые с первых минут находятся на местах событий: спасателям, энергетикам, правоохранителям, представителям общин. Идет фиксация последствий и ликвидация последствий вражеской атаки», — отметил Николай Калашник.

Он также добавил, что, несмотря на попытки врага запугать население ежедневными обстрелами, Киевская область в очередной раз демонстрирует свою устойчивость.

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Напомним, в Бориспольском районе Киевской области продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры, возникшего в результате ночной атаки российских беспилотников.

Кроме этого, в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и БПлА.

Из-за последствий атаки в нескольких районах столицы временно перекрыли движение транспорта.

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