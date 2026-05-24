РФ ударила по еще одной школе в Киеве: подробности
Российские оккупанты во время массированной атаки на Киев попали еще в одну школу в Шевченковском районе. В здании произошел пожар, количество пострадавших в столице возросло до девяти.
В Киеве во время массированной атаки РФ зафиксировали попадание еще в одну школу . В Шевченковском районе столицы после удара загорелся пожар на втором этаже учебного заведения. Российские оккупанты снова атакуют гражданскую инфраструктуру города.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, в настоящее время в столице известно о девяти пострадавших. Пять человек госпитализированы, еще четырем медики оказали помощь на месте.
Экстренные службы работают на месте пожара в школе и других районах города, где зафиксировали падение обломков и попадание. Во время ночной атаки в Киеве также были повреждены жилые дома, возникли пожары в многоэтажках и частном секторе.
Ранее Кличко сообщал, что в одном из укрытий школы в Шевченковском районе находились люди, а вход в хранилище был засыпан из-за атаки.
Воздушная тревога в столице продолжается. Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях к отбою.
