ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
180
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по еще одной школе в Киеве: подробности

Российские оккупанты во время массированной атаки на Киев попали еще в одну школу в Шевченковском районе. В здании произошел пожар, количество пострадавших в столице возросло до девяти.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Киеве во время массированной атаки РФ зафиксировали попадание еще в одну школу . В Шевченковском районе столицы после удара загорелся пожар на втором этаже учебного заведения. Российские оккупанты снова атакуют гражданскую инфраструктуру города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в настоящее время в столице известно о девяти пострадавших. Пять человек госпитализированы, еще четырем медики оказали помощь на месте.

Экстренные службы работают на месте пожара в школе и других районах города, где зафиксировали падение обломков и попадание. Во время ночной атаки в Киеве также были повреждены жилые дома, возникли пожары в многоэтажках и частном секторе.

Ранее Кличко сообщал, что в одном из укрытий школы в Шевченковском районе находились люди, а вход в хранилище был засыпан из-за атаки.

Воздушная тревога в столице продолжается. Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях к отбою.

Напомним, что вся Украина под ракетной угрозой: РФ подняла в небо МиГ-31К

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
180
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie