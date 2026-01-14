ТСН в социальных сетях

РФ ударила по двум крупнейшим ТЭЦ Киева: эксперт предупредил о печальных последствиях

Эксперт Геннадий Рябцев прокомментировал обстрелы киевских ТЭЦ и рассказал, что ждет энергосистему столицы.

Дмитрий Гулийчук
Устоит ли киевская энергосистема

Устоит ли киевская энергосистема / © ТСН.ua

После очередных масштабных обстрелов Киева ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вряд ли заработают полную мощность по меньшей мере до конца отопительного сезона

Такое мнение высказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН.

«14 января (на следующий день после их разрушения, — ред.) уже были одиночные „Шахеды“, направлявшиеся в сторону ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Что-то избивали, не знаю, были ли результативны действия ПВО, но было слышно. То есть атаки будут продолжаться и защитить на 100% от дальнейших повреждений ни ТЭЦ-5, ни ТЭЦ-6 вряд ли возможно», — говорит эксперт.

По словам Рябцева, несмотря на то, что в Киеве высока концентрация средств ПВО, от ракетных ударов трудно уберечься. Особенно после прекращения помощи от США.

Эксперт не исключает, что атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в том числе с использованием баллистических ракет будут продолжены. И вероятно, что объем повреждений возрастет.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине.

В свою очередь Виталий Кличко заявил, что ситуация в Киеве с отоплением и электроэнергией очень сложная. Подобного масштаба — впервые за 4 года полномасштабной войны.

