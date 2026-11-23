Спасла внука во время атаки РФ, но погибла сама: в Вишневом рассказали о гибели 56-летней женщины

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Российский удар по супермаркету NOVUS в Вишневом под Киевом вчера, 22 ноября, унес жизни двух человек — 36-летней Марины Мойченко и 56-летней Ольги Николаенко.

Об этом сообщил мэр Вишневого Илья Диков.

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«Смерть третьего человека, мужчины, не подтвердилась. Еще 25 человек получили ранения, в том числе трое детей», — добавил мэр.

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Отдельно Диков рассказал об Ольге Николаенко. Во время вражеского удара женщина успела защитить своего внука, однако сама получила смертельные травмы.

По словам мэра, Ольга Викторовна — коренная жительница Вишневого. Работала в фармацевтической отрасли, в частности в компании Дарница, а последние 14 лет — в отделе продаж компании Дельта Медикел.

«Родные вспоминают ее как яркого, светлого и эмоционального человека, исполненного жизненной энергии, искренности и доброты. Она была любящей мамой и бабушкой, поддерживала родных, заботилась о своей старенькой маме. Во время вражеской атаки Ольга Викторовна защитила внука», — пишет Илья Диков.

Коллеги также тепло отзывались об Ольге Николаенко. Ее ценили за ответственность, организованность, позитивное отношение к работе и умение находить общий язык с людьми.

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После вражеского удара женщину доставили в больницу в Боярке. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее мы рассказывали о второй жертве удара по Вишневому — 36-летней учительнице Марине Мойченко. Без матери осталось две дочери.

Напомним, в Вишневом в результате удара РФ по продуктовому магазину погибли два человека, еще по меньшей мере 15 получили ранения.

Кроме того, 22 ноября российские войска нанесли удар по поселку Дымер под Киевом. Российский дрон попал в жилой 5-этажный дом. Число погибших в результате российской атаки по Дымеру возросло до 11 человек.

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