РФ целенаправленно ударила ракетой Х-101 по дому на Соломенке: Жданов о новой тактике Кремля

Дом на Соломенке, который атаковала РФ / © Associated Press

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Во время массированной атаки 17 июня Россия целенаправленно ударила по многоэтажкам в Киеве. В частности, в дом на Соломенке попала высокоточная ракета Х-101.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью “Главреду”.

"Киевская девятиэтажка, жителей которой убила Россия, была разрушена прямым попаданием ракеты Х-101. Это высокоточная ракета. Россияне рвали на себе рубашку и доказывали, что у Х-101 круговое отклонение не более 10 метров. То есть это высокоточная ракета, которая не боится РЭБ”, — сказал он.

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Жданов объяснил, что ракета зашла на цель, то есть на жилой дом, четко сверху, прошив все этажи в подвал. По его словам, именно на это и запрограммирована Х-101.

Эксперт не считает случайным попадание “Шахеда” в жилую высотку на Позняках. Ведь, говорит Жданов, у России есть карты, она хорошо знает расположение домов в Киеве и четко программирует маршруты “Шахедов”. Кроме того, этот удар произошел по центру жилмассива, где рядом нет никакой промзоны.

Жданов также объяснил, как осуществлялась такая комбинированная атака РФ. Он обратил внимание на то, что дроны, которые зафиксировали в Киеве поздно вечером, выполняли роль разведчиков, то есть расскрывали ПВО и маневрировали в окрестностях столицы, практически не прорываясь в центр.

“Только после этого, в 1:30, произошла волна “Шахедов” на Киев. Здесь же прилетели два “Кинжала” под прикрытием дронов, поскольку наша ПВО работала по БпЛА. Стрельба стояла страшная. Один “Кинжал” был сбит системой Patriot, а второй лег ровно туда, куда его направила Россия”, — рассказал Олег Жданов.

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Атака на Киев 17 июня

Атака на Киев в эту ночь длилась девять часов. РФ совершила один из самых массированных обстрелов Киева за три года, нанося удары по столице беспилотниками и ракетами, в частности "Кинжалами".

Во многих районах Киева возникли сильнейшие разрушения. Впрочем, больше всего досталось Соломенскому. В частности, там российская баллистическая ракета влетела в многоэтажку. Подъезд дома был полностью разрушен.

Вчера вечером спасатели завершили разбор завалов на месте прилета. Работы длились более 39 часов. В разрушенном доме под завалами погибли 23 человека.

Кроме того, на столичных Позняках беспилотник влетел в многоэтажку. Также повреждены историческое здание Киевской политехники, а еще общежития Авиационного института.

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Дата публикации 12:35, 18.06.25 Количество просмотров 21 Соломенка в эти минуты: родные погибших до сих пор приходят на место удара!