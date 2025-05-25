РФ "влупила" по общежитию КНУ им. Шевченко: ректор рассказал о последствиях

Поврежденное общежитие

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Сегодня ночью, 25 мая, во время массированного удара по Киеву, россияне среди прочего попали в студенческое общежитие КНУ имени Тараса Шевченко в Голосеевском районе столицы.

О деталях атаки рассказал ректор КНУ им. Шевченко Владимир Бугров, передает «Эспрессо».

По словам ректора, примерно через полчаса после полуночи кусок подбитого российского шахеда упал у наружной стены одного из общежитий. И, к сожалению, перебил трубу с газом. В свою очередь, взрыв газа вызвал разрушение в этом общежитии. Соседние общежития тоже от этого взрыва немного пострадали, там повреждены окна.

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«По людям — здесь были студенты и студентки двух наших факультетов. Серьезных повреждений нет. Четверо (людей — Ред.) получили мелкие травмы. Была оказана помощь, от госпитализации отказались. Сейчас мы всех студентов переселяем в другое общежитие. Мы даем такую возможность, потому что здесь пока эксплуатация будет непригодна. Хотя есть часть комнат на другую сторону, где никаких повреждений нет. Но тут, видите ли, взрыв газа. Отключен газ, электричество. Будут работать взрывотехники, полиция на предмет того, остались ли какие-нибудь обломки. Проходит обзор всех помещений, чтобы составить акты о повреждениях», — рассказал Бугров.

Он похвалил, что очень хорошо сработали экстренные службы и быстро отработала полиция.

«Все-все-все отработали. И сейчас мы тоже, видите ли, результаты. Собрались и наши жители, и жители соседних домов. Многие желающие. Вот основная часть сейчас убрана. Остается то, что внутри. А там будем дальше видеть по результатам бюджетной экспертизы, что нужно делать. Пока не известно сколько времени», — говорит ректор.

Бугров также ответил, есть ли у университета средства, чтобы самостоятельно отремонтировать общежитие.

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«Имеющиеся ресурсы они планировались для других объектов, для того, чтобы развивать. Теперь мы, знаете ли, вынуждены будем перенаправлять. Поэтому мы объявляем сбор благотворительной помощи всем желающим. Делается союз выпускников университета, который уже зарекомендовал себя таким собранием для Института журналистики. И именно поэтому люди, окончившие университет, они берутся помогать нам в этом», — подытожил ректор КНУ имени Шевченко.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска вновь нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара.

В частности, президент Зеленский рассказал, что среди прочего, в результате удара РФ повреждено общежитие исторического факультета.

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