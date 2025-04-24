- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2888
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву: погибли 9 человек (фото)
Россия нанесла мощный удар по Киеву: продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.
Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву .
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.
По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализированы в больницу, среди них 6 детей.
Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.
Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.
В 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.
Напомним, Харьков тоже подвергся ракетным ударам и атакам дронами.