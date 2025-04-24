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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву: погибли 9 человек (фото)

Россия нанесла мощный удар по Киеву: продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев 24 апреля

Атака на Киев 24 апреля

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву .

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

  • По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализированы в больницу, среди них 6 детей.

  • Произошли разрушения в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.

Атака на Київ 24 квітня _1
Атака на Київ 24 квітня _2
Атака на Київ 24 квітня _6
Атака на Київ 24 квітня _2
Атака на Київ 24 квітня _3
Атака на Київ 24 квітня _4

  • Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.

  • В 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

Напомним, Харьков тоже подвергся ракетным ударам и атакам дронами.

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