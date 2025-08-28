ТСН в социальных сетях

РФ накрыла огнем Киев: какая ситуация в районах

Российская армия совершила массированную атаку по Киеву, в результате чего в столице горят жилые дома, объекты инфраструктуры. Власти сообщают о погибших и пострадавших в столице, среди которых — дети.

Анастасия Павленко
На месте атаки

На месте атаки / © Associated Press

Российская армия ночью нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также «Кинжалы» и обманки. Под прицелом оказались жилые районы столицы.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«По состоянию на данный момент имеем последствия атаки более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах», — уточнил он.

Значительные повреждения жилой застройки Дарницкого и Днепровского районов.

В Дарницком районе россияне прямым попаданием уничтожили часть 5-ти этажки. На месте идет спасательная операция, пытаются деблокировать людей, вытащить из-под завалов. Пострадали 9-ти, 16-ти этажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

В Днепровском районе повреждена жилая 25-этажка, дрон попал во двор рядом с 9-ти этажкой, горят автомобили. Здесь десятки автомобилей пострадали на нескольких локациях.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, пока пожар локализован.

Шевченковский район тоже сильно пострадал. Несколько нежилых построек, офисы, автомобили обычных киевлян.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали автомобили.

В Деснянском районе в нежилой зоне фиксируем последствия. Есть повреждения в Оболонском.

«По оперативной информации, по меньшей мере, трое киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы разной степени тяжести. Среди погибших — 14-летняя девушка. Среди пострадавших, по меньшей мере, пятеро детей от 7 до 17 лет. Постоянно приходят новые данные», — добавил он.

Напомним, ночью россияне атаковали Киев баллистикой, «Шахедами» и «Кинжалами». На момент публикации есть предварительная информация о трех погибших в столице из-за российских обстрелов.

