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- Киев
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РФ мощно атаковала Киевщину: четыре человека погибли
Ночью Киевская область пережила вражеский удар. По последним данным, погибли четыре человека. Среди пострадавших есть дети.
В ночь на 25 мая оккупанты совершили массированную атаку на Киевщину. В результате удара погибли четыре человека.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Какая ситуация в районах:
Обуховский район, с. Долина — пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека
Фастовский район, с. Мархаловка — 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах
Бучанский район, пгт Макаров — 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.
Белоцерковский район, с. Чмировка — 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома
м. Белая Церковь — обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших)
Ранее стало известно, что в Николаеве произошло попадание в здание. Погиб мужчина, тоже есть пострадавшие.
На Хмельнитчине, по данным ОВА, четверо погибших.