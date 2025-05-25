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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ мощно атаковала Киевщину: четыре человека погибли

Ночью Киевская область пережила вражеский удар. По последним данным, погибли четыре человека. Среди пострадавших есть дети.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты ударили по Киевщине

Оккупанты ударили по Киевщине

В ночь на 25 мая оккупанты совершили массированную атаку на Киевщину. В результате удара погибли четыре человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Какая ситуация в районах:

  • Обуховский район, с. Долина — пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека

  • Фастовский район, с. Мархаловка — 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах

  • Бучанский район, пгт Макаров — 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.

  • Белоцерковский район, с. Чмировка — 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома

  • м. Белая Церковь — обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших)

Спасатель на месте пожара

Спасатель на месте пожара

Ранее стало известно, что в Николаеве произошло попадание в здание. Погиб мужчина, тоже есть пострадавшие.

На Хмельнитчине, по данным ОВА, четверо погибших.

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