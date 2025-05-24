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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ мощно атаковала Киев дронами: озвучены первые последствия атаки

Ночная атака на Киев 24 мая 2025: работает ПВО, есть пострадавшие и повреждения

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар, ГСЧС

Пожар, ГСЧС / © ТСН.ua

Киев и область снова оказались под массированной атакой врага. В Киеве и пригороде непрерывно работает ПВО .

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы:

  • в Соломенском районе горела квартира в жилом доме;

  • в Святошинском — нежилое помещение;

  • Обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.

  • Зафиксировано падение обломков на торговом центре в Оболонском районе. А также — на жилой дом на Оболони. Экстренные службы направляются на места.

Пока известно о 8 пострадавших.

Двое из них были госпитализированы из Днепровского района. Еще шесть получили помощь медиков на месте — в Святошинском районе столицы.

Экстренные службы работают на местах.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Атака на столицу продолжается.

Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают.

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.

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