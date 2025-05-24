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РФ мощно атаковала Киев дронами: озвучены первые последствия атаки
Ночная атака на Киев 24 мая 2025: работает ПВО, есть пострадавшие и повреждения
Киев и область снова оказались под массированной атакой врага. В Киеве и пригороде непрерывно работает ПВО .
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы:
в Соломенском районе горела квартира в жилом доме;
в Святошинском — нежилое помещение;
Обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах города.
Зафиксировано падение обломков на торговом центре в Оболонском районе. А также — на жилой дом на Оболони. Экстренные службы направляются на места.
Пока известно о 8 пострадавших.
Двое из них были госпитализированы из Днепровского района. Еще шесть получили помощь медиков на месте — в Святошинском районе столицы.
Экстренные службы работают на местах.
Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Атака на столицу продолжается.
Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают.
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.