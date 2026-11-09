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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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РФ массированно атаковала Вышгород под Киевом: погибла женщина (фото)

В результате вражеской атаки в Вышгороде погиб человек.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Вышгороду 9.11.2026

Удар по Вышгороду 9.11.2026

Вечером 9 ноября российские войска нанесли очередную воздушную атаку по Вышгороду на Киевщине.

Об этом сообщают глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС.

Разрушены двухэтажный частный жилой дом и гараж. По предварительной информации, погибла 82-летняя женщина, на момент попадания находившаяся на втором этаже.

Еще два человека получили травмы. Одному из пострадавших медики диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы. Он не нуждался в госпитализации. Состояние и характер травмы другой пострадавшей уточняются.

Также в результате попадания БПЛА разрушена часть жилой многоэтажки.

Ранее военный эксперт предупредил, что Россия готова к массированному удару по Украине и назвал вероятные цели и дату.

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