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РФ массированно атаковала Вышгород под Киевом: погибла женщина (фото)
В результате вражеской атаки в Вышгороде погиб человек.
Вечером 9 ноября российские войска нанесли очередную воздушную атаку по Вышгороду на Киевщине.
Об этом сообщают глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС.
Разрушены двухэтажный частный жилой дом и гараж. По предварительной информации, погибла 82-летняя женщина, на момент попадания находившаяся на втором этаже.
Еще два человека получили травмы. Одному из пострадавших медики диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы. Он не нуждался в госпитализации. Состояние и характер травмы другой пострадавшей уточняются.
Также в результате попадания БПЛА разрушена часть жилой многоэтажки.
Ранее военный эксперт предупредил, что Россия готова к массированному удару по Украине и назвал вероятные цели и дату.