- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1667
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ массированно атаковала один из объектов тепловой генерации в Киевской области — Минэнерго
Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Оккупанты ударили по объекту тепловой генерации в Киевской области. Сейчас энергетики пытаются устранить проблемы.
Об этом сообщили в Минэнерго.
«Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Цель очевидна — нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура — это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Ранее сообщалось, что Россия может восстановить массированные ракетные и дроновые атаки по энергетическим объектам Украины. Кроме традиционных целей, оккупанты планируют удары и по инфраструктуре атомной генерации, что представляет огромную опасность как для Украины, так и для всего мира. О таких агрессивных планах Кремля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведок партнеров.