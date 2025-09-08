РФ массированно атаковала один из объектов тепловой генерации в Киевской области — Минэнерго

Россияне атакуют энергетическую структуру / © скриншот с видео

Оккупанты ударили по объекту тепловой генерации в Киевской области. Сейчас энергетики пытаются устранить проблемы.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Цель очевидна — нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура — это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Ранее сообщалось, что Россия может восстановить массированные ракетные и дроновые атаки по энергетическим объектам Украины. Кроме традиционных целей, оккупанты планируют удары и по инфраструктуре атомной генерации, что представляет огромную опасность как для Украины, так и для всего мира. О таких агрессивных планах Кремля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведок партнеров.