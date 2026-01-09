Россия массированно атаковала Киев и область: что известно о количестве погибших и последствиях (фото)

Атака на Киев 9 января. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на пятницу, 9 января, армия РФ массированно атаковала Киев и Киевскую область. В столице погибли четыре человека, а по меньшей мере 25 — получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, в ГСЧС и Полиции Киева.

Атака на Киев

По данным правоохранителей, по состоянию на 07:00 известно о четырех погибших. В частности, это три жителя жилого комплекса в Днепровском районе. Также жертвой атаки стал 58-летний работник экстренной медицинской помощи, приехавший оказывать помощь людям в Дарницком районе.

Реклама

Число пострадавших возросло до 25 человек. Среди них — медики и спасатели, работавшие на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел.

В результате атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах Киева: Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детсад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

Среди погибших три жителя жилого комплекса в Днепровском районе. / © Офис Генерального прокурора

Среди погибших три жителя жилого комплекса в Днепровском районе. / © Офис Генерального прокурора

Среди погибших три жителя жилого комплекса в Днепровском районе. / © Офис Генерального прокурора

Среди погибших три жителя жилого комплекса в Днепровском районе. / © Офис Генерального прокурора

До 24 выросло количество пострадавших в Киеве в результате ночной атаки. / © Полиция Киева

До 24 выросло количество пострадавших в Киеве в результате ночной атаки. / © Полиция Киева

В Киеве в результате ночной атаки погибли 4 человека. / © Полиция Киева

В Киеве в результате ночной атаки погибли 4 человека. / © Национальная полиция Украины

Атака на Киевскую область

Этой ночью в Киевской области россияне атаковали почти все районы области. Из-за обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах. К утру пожары ликвидированы.

В частности, работники ГСЧС спасли четырех человек из Броварщины: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка. Их достали из-под завалов после вражеских обстрелов. Все получили медицинскую помощь и находятся в больнице.

Реклама

Этой ночью в Киевской области россияне атаковали почти все районы области

Этой ночью в Киевской области россияне атаковали почти все районы области

Этой ночью в Киевской области россияне атаковали почти все районы области

Напомним, поздно вечером и ночью Россия массированно атаковала Киев. оккупанты применили баллистику, «Калибры» и сотни дронов. В частности, крылатые ракеты двигались двумя длинными «змейками», фактически одна за другой, что свидетельствует о попытке перегрузить систему противовоздушной обороны.

В Дарницком районе беспилотник упал на спасателей. В результате обстрела погибли четыре человека. Один медик погиб, четверо пострадали, оказывая помощь людям в этом районе города.