РФ готовит новый удар по Киеву: Кличко призвал горожан делать запасы

Будет ли блекаут в Киеве

Реклама

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы запасаться водой, продуктами, зарядить гаджеты и подготовить теплые вещи.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Кличко, Киев пережил одну из самых сложных по результатам атак.

Реклама

К работам по ликвидации последствий вражеской атаки вовлечены все службы. В настоящее время энергетики уже вернули свет более 423 000 потребителей. Возобновление электроснабжения продолжается.

Также возобновлена работа системы водоснабжения, она работает в штатном режиме.

Но в отдельных домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах. Поскольку не работают насосы повышения давления», — объяснил мэр.

Кличко предупредил, что в ближайшие дни прогнозируют новую атаку РФ на Киев.

Реклама

«Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить тёплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги», — призвал он.

Напомним, что после российского удара в ночь на 10 октября главной целью которой стали объекты энергетики, часть областей перешла на аварийные графики отключений.

В частности, в части Киева блекаут и проблемы с водоснабжением. Известно о по меньшей мере девяти пострадавших в столице.

По информации «Укрэнерго», аварийные отключения сейчас применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.