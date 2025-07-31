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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ била по Киеву БПЛА и ракетами: последствия атаки на столицу 31 июля

В ночь на 31 июля Россия атаковала Киев дронами и ракетами, повредив жилые и нежилые здания в нескольких районах и ранив не менее 20 человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Россия била этой ночью по Киеву БПЛА и ракетами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В результате атаки на столицу:

  • В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте.

  • Также пожары в нескольких нежилых постройках.

  • В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки.

  • В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.

  • В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

  • Пока известно о 20 пострадавших жителях города. 8 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте.

  • Бригады "скорой" продолжают работать на местах вызовов.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.

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